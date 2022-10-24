İran, Rusya'ya 40 Yerli Gaz Türbini İhraç Edecek

TAHRAN, 24 Ekim (Xinhua) -- İran Petrol Bakanlığı'nın haber servisi Shana Pazar günü, İran'ın 40 yerli gaz türbini ihraç etmek için Rusya ile bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

TAHRAN, 24 Ekim (Xinhua) -- İran Petrol Bakanlığı'nın haber servisi Shana Pazar günü, İran'ın 40 yerli gaz türbini ihraç etmek için Rusya ile bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Shana haberinde, İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi Başkanı Reza Noşadi'nin, İran'ın şu anda yerel gaz ekipmanı ve tesisleri ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayabilecek kapasitede olduğunu ve gaz üretiminin ağır ABD yaptırımlarına rağmen iki katına çıktığını söylediğini kaydetti.

İran ve Rusya son yıllarda işbirliğini farklı alanlarda genişletti.

Shana, Temmuz ayında iki ülkenin bir mutabakat zaptı imzaladığını ve buna göre Rusya'nın İran petrol endüstrisine yaklaşık 40 milyar ABD doları yatırım yapmasının beklendiğini kaydetti.

Resmi haber ajansı IRNA, Temmuz ayı sonlarında İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi'nin Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın riyal-ruble alım ve satımlarını başlattığını açıkladığını duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da, yaklaşık bir ay sonra Abadi'nin, Tahran ve Moskova'nın ikili ticaretin diğer alanlarındaki işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımını genişleteceğini söylediğini bildirdi.

Ağustos ayı sonlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve İran'ın işbirliklerine ilişkin kapsamlı bir belgeyi sonuçlandırdığını açıkladı.

İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, "İkili ilişkilerimizin gelişme şeklinden memnunuz. İki ülke arasında yapılacak büyük bir anlaşmayla belirlenecek yeni bir niteliksel seviyeye ulaşıyorlar" dedi.