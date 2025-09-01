İran, Rusya ve Çin'den E3'ün Yaptırım Kararına Tepki

İran, Rusya ve Çin, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu açıkladı.

Çin, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın "snapback" mekanizması kapsamında BM yaptırımlarını otomatik olarak yeniden yürürlüğe koyma girişimine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ortak mektup gönderdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (E3) snapback mekanizmasını işletme kararına dair 28 Ağustos'ta BMGK'ya sundukları mektupta yer alan iddialarının nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararının uygulanmasındaki aksaklıkların temel nedenleri konusunda yanıltıcı bilgiler içerdiği belirtildi.

Anlaşmanın uygulanmamasının temel nedeninin ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesi olduğuna dikkat çekilen mektupta, E3 ve Avrupa Birliği'nin (AB) de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına uyduğu hatırlatıldı.

Avrupa ülkelerinin ABD ile birlikte anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle mekanizmayı işletme hakkı bulunmadığı ve bu konudaki iddialarının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğu kaydedilen mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"BMGK üyelerine Fransa, İngiltere ve Almanya'nın snapback mekanizmasını harekete geçirme konusundaki iddialarını reddetme ve uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi konusundaki taahhütlerini tekrar teyit etmeleri için güçlü şekilde çağrıda bulunuyoruz."

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.