İran, Rusya'dan Yıllık 55 Milyar Metreküp Doğal Gaz Alacak

İran, Azerbaycan üzerinden Rusya'dan yılda 55 milyar metreküp doğal gaz alacağını duyurdu.

İran-Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı için Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Azerbaycan üzerinden Rusya'dan doğal gaz alınması konusunda Rus yetkililerle mutabakata vardıklarını belirtti.

Paknejad, Rusya'dan İran'a yıllık 55 milyar metreküp doğal gaz ithalatı için daha önce bu ülkeyle mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatarak, "Ulaşım güzergahlarının incelenmesi yapılarak gazın Azerbaycan topraklarından kara yolu üzerinden İran'a ulaşımının sağlanması konusunda mutabakat sağlandı." dedi.

Petrol Bakanı, Rus gazının İran'a Azerbaycan sınırında ve Hazar Denizi kıyısındaki Astara bölgesinden ulaştırılacağını belirterek "Rusya ile Azerbaycan arasında gerekli koordinasyon sağlanıyor ve bu planın ikinci aşaması da olacak ve o da ileride tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz rezervleri açısından Rusya'dan sonra ikinci sırada olan İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı sermaye, yatırım ve teknoloji eksikliği gibi nedenlerle yeterli düzeyde üretim yapamıyor.