İran: Rusya'dan Su-35 Jetleri Satın Alma Anlaşması Kesinleşti

TAHRAN, 11 Mart (Xinhua) -- Press TV'de Cuma günü yer alan habere göre İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, İran'ın Rusya'dan Su-35 savaş uçakları satın almaya yönelik son düzenlemeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na konuşan İran Misyonu, "1988'de İran-Irak savaşının sona ermesinin ardından İran, bir dizi ülkeden kendisine savaş uçağı satma olasılığını değerlenmesini istedi ve Rusya, anlaşma için hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Misyon, İran'ın konvansiyonel silah satın almasına yönelik kısıtlamaların 2231 sayılı BM Kararı'yla Ekim 2020'de kaldırıldığını, bunun ardından İran'ın savaş uçağı satın almaya karar verdiğini kaydetti.

Misyon, İran'ın Rusya'dan kaç adet savaş uçağı alacağını ve teslimatın ne zaman yapılacağını açıklamadı, ancak daha önce çıkan haberlerde İran'ın 24 adet Su-35 savaş jeti alacağı bildirilmişti.

Her ikisi de ABD'nin yaptırımlarına tabi olan İran ve Rusya, ABD'nin hamlelerine karşı siyasi ve ekonomik ilişkilerini genişletiyor.