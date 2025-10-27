İran, Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi Almadığını Yeniden Açıkladı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaları bir kez daha reddetti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre Celali, Rusya'yla ilişkilerde gelişmeler konusunda İran Meclisi'nde Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonuna bilgi verdi.

Celali, ülkesinin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma talebinin bulunmadığını belirtti.

İki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini dile getiren İranlı Büyükelçi, Rusya'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin politikasını desteklediğini ve Moskova yönetiminin İsrail'in İran'a saldırması konusunda haberdar olmadığını ifade etti.

Batılı bazı medya organları, geçen aylarda, İran'ın Rusya'dan S-400 aldığını ve İsfahan kenti yakınlarında denemelerinin yapıldığını öne sürmüş, İran'ın Moskova Büyükelçisi Celali söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

İsrail'in İran'a haziran ayında düzenlediği saldırıların ardından, Rusya'nın İran'a Su-35 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri satışındaki belirsizlik tartışmalara yol açmıştı.