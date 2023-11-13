İran rejimi karşıtı Manoto TV ekonomik nedenlerle yayın hayatını sonlandırıyor
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Londra merkezli Manoto TV, bölgede yaşanan krizlerin ekonomiyi olumsuz etkilemesi ve reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle yayın hayatını sonlandıracağını duyurdu.
İran rejimi karşıtı, Londra merkezli "Manoto TV" ekonomik nedenlerden dolayı yayın hayatını sonlandıracağını duyurdu.
Manoto TV, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu karara, bölgede yaşanan krizlerin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ve reklam gelirlerinin düşmesinin yol açtığı ifade edildi.
28 Ekim 2010'da kurulan ve Farsça yayın yapan televizyon kanalı, İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye yakınlığıyla biliniyor.
Kaynak: AA / Güncel