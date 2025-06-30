İran Reform Cephesi'nden Siyasi Tutuklulara Serbest Bırakılma Çağrısı

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Reform Cephesi, Yargı Erki Başkanı'na hitaben yazdığı mektupta, İsrail ile yaşanan çatışmalar sonrası ülke içinde oluşan birlik duygusunu pekiştirmek için siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Mektupta, bu adımın toplumsal yaraları iyileştireceği ve ulusal uzlaşıyı güçlendireceği vurgulandı.

İran'da siyasi reformist kanadın çatı oluşumu Reform Cephesi, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'ye İsrail ile 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında ülke içinde oluşan birlik havasının güçlendirilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Reform Cephesi tarafından Yargı Erki Başkanı'na yazılan açık mektupta, "Ulusal güveni yeniden inşa etme, dayanışmayı ve ulusal uzlaşıyı güçlendirme, siyasi ve ideolojik tutsakları serbest bırakarak toplumsal yaraları iyileştirme yolunda büyük bir adım atma zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

İran halkının, İsrail ve ABD'nin saldırganlığına karşı ülkeyi savunma konusunda gösterdiği dayanışmaya işaret edilen açıklamada, "reformist eleştirmenlerin hapse atılmaya devam edilmesinin toplumsal ayrışmaları derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı" vurgulandı.

Söz konusu tutukluların serbest bırakılmasının "sadece yaraları iyileştirmekle kalmayacağı aynı zamanda cumhuriyetin, İslam'ın ve meşru özgürlüklerin temellerini de güçlendireceğine" dikkati çekilen mektupta, "siyasi tutukluların davalarının gözden geçirilmesi, empati ve hoşgörüyle toplumsal barışın yeni bir sayfasının açılması" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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