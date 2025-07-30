İran, Radyofarmasötik Üretimi ve Nükleer Enerji Reaktörleri İçin Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

TAHRAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın radyofarmasötik üretimi ve ülkenin "yeni" nükleer enerji reaktörlerine yakıt sağlamak üzere ülke içinde uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Aklı başında hiç kimse, hayat kurtaran bu yerli ve barışçıl teknolojiye yapılan muazzam yatırımların meyvelerini sırf zorba yabancılar böyle istiyor diye terk etmez" dedi.

Son haftalarda nükleer programına ilişkin meseleyle ilgili diplomatik girişimlerini artıran İran, cuma günü Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile İstanbul'da nükleer müzakerelere yeniden başladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ekibinin önümüzdeki iki hafta içinde İran'ı ziyaret edeceğini ve bu ziyaret sırasında İran'ın UAEA ile gelecekteki işbirliğine ilişkin kılavuzun ekibe sunulacağını söyledi.