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İran plakalı otobüste 6 kilo altın ve kaçak sigara ele geçirildi

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada 6 kilo 97 gram külçe altın ve 600 paket kaçak sigara bulundu. İki şoför ve muavin tutuklandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir ihbarı değerlendirerek, İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Otobüsün çeşitli bölümlerinde 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şoför ile muavin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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