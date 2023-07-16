İran plakalı otobüs Doğubayazıt'ta yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir otobüsün motor kısmında çıkan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.