İran Petrol Şirketi, İsrail Saldırılarına Rağmen Tesislerinin Zarar Görmediğini Açıkladı

İran Petrol Şirketi, İsrail Saldırılarına Rağmen Tesislerinin Zarar Görmediğini Açıkladı
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İran Petrol Şirketi, İsrail Saldırılarına Rağmen Tesislerinin Zarar Görmediğini Açıkladı
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İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ülkenin petrol tesislerine zarar gelmediğini bildirdi. Şirket, yakıt dağıtımının kesintisiz devam ettiğini de duyurdu.

İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.

Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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