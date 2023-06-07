İran Petrol Bakanı Ovci: 'Doğal gaz merkezi olmaya çalışıyoruz'

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin güneyindeki Asuliye kentinde yapılacak çalışmalarla İran'ı doğal gaz merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ovci kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ovci, "Dünyada doğal gaz rezervinde ikinci sıraya sahibiz. Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın işbirliğiyle Asuliye'de doğal gaz merkezi olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine doğal gaz ihracatının arttırılması konusunda çabalarının bulunduğunu dile getiren Ovci, "İran, bugün 33 trilyon metreküpten fazla doğal gaz rezervine ve elverişli coğrafi konuma sahiptir. Bu alanda gelişmeler sağlamak için Petrol Bakanlığı tarafından gerekli planlamalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.