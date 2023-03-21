İran Petrol Bakanı: İran Petrol ve Doğal Gaz Rafinerileri İnşa Etmede 'Kendi Kendine Yeterli'

TAHRAN, 21 Mart (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin petrol ve gaz rafinerileri inşa etme konusunda kendi kendine yeterli hale geldiğini açıkladı.

TAHRAN, 21 Mart (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin petrol ve gaz rafinerileri inşa etme konusunda kendi kendine yeterli hale geldiğini açıkladı.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'na göre Uci bu açıklamayı Pazartesi günü, İran'ın güneydoğusunda yer alan Huzistan eyaletindeki Abadan rafineri geliştirme projesinin ikinci aşamasının ilk bölümünün açılış töreninde yaptı.

Uci, 1,1 milyar ABD doları ederindeki yatırımla hayata geçirilen projenin, rafinerinin benzin üretimini günlük 10 milyon litreden 14 milyon litreye, motorin üretimini ise günlük 15 milyon litreden 18 milyon litreye çıkaracağını kaydetti.

Bakan, 20 Mart'ta sona eren İran takvim yılında 31 yarı tamamlanmış projenin faaliyete geçtiğini ve son 12 ayda ülkenin petrol ve gaz sahalarına 5 milyar ABD doları tutarında yabancı yatırım çekildiğini sözlerine ekledi.

Uci, İran'ın şu anda günde 3 milyon varilin üzerinde petrol ürettiğini ve ülkenin rafineri kapasitesini artırmak için yeni İran takvim yılında iki rafinerinin daha faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.