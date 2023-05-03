İran: Panama bandıralı petrol tankerine yargı kararıyla el konuldu

İran Cumhuriyet Savcılığı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bandıralı petrol tankerine el konulması kararının yargı makamları tarafından verildiğini duyurdu.

İran Cumhuriyet Savcılığı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bandıralı petrol tankerine el konulması kararının yargı makamları tarafından verildiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhuriyet Savcılığı ve Tahran Devrim Mahkemesi'nin konuyla ilgili yazılı açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, "Niovi adlı gemiye, şikayet üzerine adli makamın talimatıyla Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

ABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu duyurmuştu.

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu." ifadelerine yer verilmişti.