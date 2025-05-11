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İran, Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

İran, Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, gerginliğin azaltılması ve bölgede barışın sürdürülebilirliği için gösterilen çabaların önemini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Pakistan ve Hindistan'ın ateşkes fırsatını değerlendirerek gerginliğin azaltılması ve bölgede barışın sürdürülebilirliğinin sağlanması yönündeki çabalarının önemini vurguladı.

Bekayi, iki ülke liderlerinin çatışmaları durdurmasını "sorumlu ve akıllıca bir hareket" olarak nitelendirerek, Hindistan ile Pakistan arasındaki durumun en kısa sürede normale dönmesini umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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