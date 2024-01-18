İran-Pakistan sınırında düzenlenen füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İranlı yetkililer, saldırının ardından Pakistan'ın terör hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti." dedi.
Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Pakistan "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurmuştu
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Açıklamada, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarılmıştı.