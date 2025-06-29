İran, Orta ve Batı Hava Sahasını Uluslararası Uçuşlara Açtı

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İran, Orta ve Batı bölgelerindeki hava sahasını uluslararası uçuşlara yeniden açtı. Karar, İran Sivil Havacılık Örgütü'nün onayı ve güvenlik değerlendirmeleri sonrası alındı. Hava sahası, 13 Haziran'dan beri kapalıydı.

TAHRAN, 29 Haziran (Xinhua) -- İran cumartesi günü orta ve batı bölgelerindeki hava sahasını uluslararası uçuşlara yeniden açtı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, kararın İran Sivil Havacılık Örgütü'nün (CAO) onayı ve ilgili makamların güvenlik ve emniyet değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığını söyledi.

İhvan, daha önce ülkenin doğusundaki hava sahasının ulusal, uluslararası ve transit uçuşlara açıldığını hatırlatarak, kuzey, güney ve batı bölgelerindeki havaalanlarına iniş ve kalkışların yapılamayacağını sözlerine ekledi.

CAO'dan yapılan bir başka açıklamada ise ülkenin kuzey, güney ve batı bölgelerindeki hava sahasının pazar günü yerel saatle 14.00'e kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

İsrail'in Tahran ve diğer bölgelere düzenlediği hava saldırılarının ardından İran 13 Haziran'da hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. 12 gün süren çatışmaların ardından salı günü iki taraf arasında ateşkes sağlanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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