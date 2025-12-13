Haberler

İran: Silahlı kuvvetlerimiz modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı

Güncelleme:
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran'ın modern teknolojide önemli bir güce ulaştığını belirtti. Cihanşahi, yerli üretimin sağladığı bağımsızlıkla, askeri alanda gelişmiş silahlar ve sistemler kullandıklarını ifade etti.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin modern teknoloji alanında belirli bir güce eriştiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cihanşahi, Kara Kuvvetleri Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı'nın göreve başlama töreninde konuştu.

İran Ordusu'nun teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olduğuna vurgu yapan Cihanşahi, "(İsrail ile) Savaşta, askeri ve teknolojik manada özellikle de füze ve İHA alanında operasyonel bağımsızlığa sahiptik. Bu bağımsızlığımızı teknolojimizin yerli olması sayesinde elde ettik. Silahlı kuvvetlerimiz yapay zeka, kuantum, insansız hava araçları (İHA) ve lazer gibi modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı." dedi.

Cihanşahi, İsrail'in, 12 günlük çatışma sürecinde yabancı hava savunma sistemlerini hedef aldığını ancak yerli üretim hava savunma unsurlarının çatışmanın son güne kadar başarıyla görev yaptığını dile getirdi.

Silahlı kuvvetlerin, çalışma araçlarının yenilenmesi konusunda yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Cihanşahi, Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden gücün, dünyanın enerji ekonomisinin nabzını da kontrol edeceğini söyledi.

Cihanşahi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırdığını ancak nükleer altyapıyı yok etme hedefine ulaşamadığını savunarak, "İran coğrafi olarak hem Rusya hem de Çin'e oldukça yakındır. Ülkemiz aynı zamanda dünya enerji hattının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle sömürgeci ülkeler ya İran'ı kontrol altına almak ya da İran ile işbirliği yapmak zorundadır. İran zorbalığa boyun eğmemiştir." diye konuştu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
