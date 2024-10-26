İran Ordusu, İsrail Saldırısında İki Askerini Kaybetti

(ANKARA) – İran ordusu, İsrail'in başkent Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bulunan askeri tesislere düzenlediği hava saldırısı sonucunda 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerini hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ordusu, İran'ın güvenliğini savunmak, milletine ve İran çıkarlarına zarar gelmesini önlemek amacıyla, cani Siyonist rejimin mermilerine karşı dün gece iki askerini feda etti" denildi.