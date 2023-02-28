İran Ordusu Geniş Çaplı Hava Savunma Tatbikatı Başlattı

TAHRAN, 28 Şubat (Xinhua) -- İran ordusu Salı günü ülkedeki hassas hedefleri savunmaya hazır olduğunu göstermek amacıyla geniş çaplı bir gerçek muharebe hava savunma tatbikatı başlattı.

TAHRAN, 28 Şubat (Xinhua) -- İran ordusu Salı günü ülkedeki hassas hedefleri savunmaya hazır olduğunu göstermek amacıyla geniş çaplı bir gerçek muharebe hava savunma tatbikatı başlattı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, tatbikat sözcüsü Abbas Farajpour'un açıklamalarına yer verdiği haberine göre, İran hava sahasının üçte ikisinde gerçekleştirilen "Modafean Aseman-e Velayat 1401" kod adlı tatbikata İran ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) güçleri katıldı.

Farajpour, tatbikatta hava savunma sistemlerinin mobilitesini ve operasyonel güçlerin pasif savunma senaryosundaki tepki hızını test edeceklerini söyledi.

Farajpour tatbikatta, ordunun havacılık kolu ile Devrim Muhafızları hava kuvvetlerinin insanlı ve insansız hava keşif araçlarının yanı sıra hava savunma tümenlerinin tespit, takip ve savaş sistemlerinin test edileceğini ifade etti.

Farajpour, gelişmiş aktif ve pasif radarlarla donatılmış tamamen yerli hava savunma sistemlerinin tatbikat alanını gözetleyeceğini ve herhangi bir düşman hedefi tespit ettiğinde onu takip edip karşı koyacağını da sözlerine ekledi.

İran yarı resmi haber ajansı Tasnim'in İran'ın Hatem el-Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade'nin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, 100'den fazla insanlı ve insansız hava aracının katıldığı tatbikat sırasında ülkenin hassas nükleer ve askeri merkezlerine sahte bir saldırı düzenlenerek ülkenin hava savunma sistemlerinin test edilmesi amaçlanıyor.

Rahimzade'ye göre tatbikatta silahlı kuvvetler, güvenlik nedeniyle yeraltı tünellerinde saklananlar da dahil olmak üzere, çoğunlukla yerli hava savunma silahları kullanıyor.

Rahimzade, Besicilerden oluşan gönüllü gücün ve polisin de ortak tatbikatta yer alacağını sözlerine ekledi.