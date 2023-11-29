İran Ordusu Aden Körfezi'nde ABD Uçak Gemisini Takip Etti

TAHRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- İran ordusu, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir uçak gemisini tespit etti ve takip etti.

TAHRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- İran ordusu, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir uçak gemisini tespit etti ve takip etti.

Resmi haber ajansı IRNA'nın Salı günü yayımladığı haberde, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin istihbarat sistemleri, donanma güçleriyle yaptığı bilgi alışverişi ve Hürmüz Boğazı'na tamamen hakim olan olmaları sayesinde ABD uçak gemisini tespit ederek takip etti" denildi.

Haberde, üst düzey İranlı komutan ve yetkililerin, ABD uçak gemisinin bölge sularında bulunmasının bölgede güvenliği artırmaya yardımcı olmayacağı gibi gerilim ve güvensizliğe yol açacağı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Habere göre İranlı yetkililer, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmaksızın güvenliği sağlayabileceği ve ABD'nin varlığına ihtiyaç olmadığı yönünde görüş bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve "seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla" stratejik öneme sahip bölgede devriye gezeceğini duyurmuştu.