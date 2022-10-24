İran Ordusu 3 Günlük Tatbikat Yapıyor

TAHRAN, 24 Ekim (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günü bildirdiğine göre, İran Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Cumartesi günü üç günlük bir tatbikat başlattı.

TAHRAN, 24 Ekim (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günü bildirdiğine göre, İran Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde Cumartesi günü üç günlük bir tatbikat başlattı.

IRNA'ya konuşan 164. seyyar taarruz taburu komutanı Hamid Firouzjaei, Piranşehr ilçesinde düzenlenen "Taburun Rol Modeli" başlıklı tatbikatın, İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin muharebe yeteneklerini değerlendirmeyi ve sergilemeyi amaçladığını söyledi.

Tatbikat sırasında helikopterden paraşütle atlama, gece baskınları, helikopter savaşı, iletişim yollarının kontrolü, yüksekliklerin ele geçirilmesi ve şehir savaşı gibi operasyonların gerçekleştirileceğini söyleyen Firouzjaei, tatbikatta organizasyonel, hafif, yarı ağır ve ağır silahların kullanılacağını da sözlerine ekledi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Eylül ayında da yeni tehditlere karşı hazırlıklı olup olmadığını değerlendirmek için İran'ın orta kesimindeki İsfahan eyaletinde iki gün süren bir askeri tatbikat düzenlemişti.