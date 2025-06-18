İran Nükleer Tesislerinin Durumu İyi, Çalışanlar Moralli

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülke genelindeki nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu ve çalışanların moralinin yüksek olduğunu bildirdi. İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından, bazı tesislerde hasar oluşmuş olsa da nükleer kirlilik meydana gelmediği kaydedildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer tesislerin durumunun iyi olduğunu ve çalışanlarının moralinin yüksek olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İslami, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İslami, "Nükleer tesislerin durumu iyi. Çalışanların morali yüksek." ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söylemişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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