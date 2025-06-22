İran Nükleer Tesislerine Hava Saldırısı Gerçekleşti

İran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran'da en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA'ya doğrulamıştı.