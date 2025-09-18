İran, Nükleer Tesislere Saldırıların Tehditini Ele Aldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı'nda İran tarafından düzenlenen panelde nükleer tesislere saldırıların "uluslararası barış ve güvenliğe verdiği zarar" ele alındı.

İran tarafından UAEA 69. Genel Konferansı kapsamında düzenlenen panele İran, Çin, Rusya, Venezuela, Güney Afrika ve Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcileri, sırasıyla Rıza Necefi, Li Song, Mihail Ulyanov, Claudia Salerno Caldera, Rapulane Sydney Molekane ve Kamran Akhtar Malik katıldı.

Panelde İsrail'in haziran ayında İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar hatırlatılarak, bunun sadece insan hayatını ve çevreyi tehlikeye atmakla kalmadığı, aynı zamanda "uluslararası barış ve güvenlik" ile "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejiminin" bütünlüğüne zarar verdiği vurgulandı.

Konunun hukuki, güvenlik ve politik boyutlarıyla ele alındığı panelde uluslararası toplumun nükleer tesislere yönelik saldırıları önlemesi gerektiği kaydedildi.

Panelde nükleer tesislere saldırılara karşı daha güçlü duruş sergilenmesinin gerektiği ifade edildi.