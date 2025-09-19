İran, Nükleer Tesislere Saldırıları Yasaklayan Tasarıyı Geri Çekti

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı'nda sunduğu ve nükleer tesislere saldırıların yasaklanmasını öngören karar tasarısını ABD'nin UAEA üyelerine baskıları nedeniyle geri çekti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'ndeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İran, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle birlikte UAEA üye ülkelerinin yıllık toplantısında oylamaya sunduğu nükleer tesislere saldırıları yasaklayan kararı geri çekmeye karar verdi.

Açıklamada, "Önerilen karar, önceki uluslararası düzenlemelerin bir teyidi ve nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı veya saldırı tehdidini yasaklamak için önemli bir çaba niteliğindeydi. Üyelerin mutabakatı ile bu kararın nihai değerlendirmesi bir sonraki toplantıya ertelendi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD, hazirandaki saldırılar sırasında İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı.

İran'ın UAEA'ya sunduğu taslak karar metninde, Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik "kasıtlı ve hukuka aykırı saldırıların" "şiddetle kınandığı" ve bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgusu yapılmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA Genel Konferansı'nda yaptığı konuşmada, UAEA üyesi ülkelerin, "nükleer tesislere yönelik hukuka aykırı saldırılara yanıt olarak uygun önlemler almasını" beklediğini söylemişti.

ABD, İran'ın sunduğu kararın kabul edilmesi halinde UAEA'ya sağlanan fonu azaltacağı tehdidinde bulunmuştu.