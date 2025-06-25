İran: Nükleer Tesislere Saldırılar Geleceğimizi Etkileyecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıların, İran'ın gelecekteki yol haritasını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

Londra merkezli El Arabiya el Cedid gazetesine konuşan Erakçi, İsrail'le ateşkes süreci ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Erakçi, "Nükleer tesislere yönelik saldırı, İran'ın gelecekteki yol haritasını ciddi şekilde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin savaşa dahil olmasının İsrail'in başarısızlığı ve bu rejimin direnç gösterme konusundaki yetersizliğinin göstergesi olduğunu savunan Erakçi, "Onlar, ABD müdahale ederse İran'ın geri adım atacağını sandılar. Ancak biz 'Hayberşiken' adlı üçüncü nesil füzelerle daha güçlü ve kararlı bir yanıt verince geri çekildiler ve arabulucular aracılığıyla ateşkes teklif ettiler. Yıllarca dünyaya, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) bağlı olduğumuzu ve bu çerçevede hareket etmek istediğimizi göstermeye çalıştık. Ancak ne yazık ki bu antlaşma, ne bizi ne de nükleer programımızı koruyabildi." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, ülkesinin nükleer anlaşmada imzası bulunan İngiltere, Almanya ve Fransa ile zaman zaman yaptıkları görüşmelere ilişkin de şunları kaydetti:

"İran ile Avrupa arasında süregelen süreci 'müzakere' olarak adlandırmıyorum. Bu, sadece İran ile Avrupa arasında bir görüşmedir. Müzakereler genellikle bir anlaşmaya varmak için yapılır. Ne biz Avrupa ile bir anlaşma peşindeyiz ne de Avrupa'nın böyle bir kapasitesi var. Bizim aradığımız anlaşma, yaptırımların kaldırılmasını içermelidir ki bu Avrupa'nın yetkisinin dışındadır."

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.