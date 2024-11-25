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İran, Nükleer Programını Görüşmek Üzere Avrupa Ülkeleriyle Toplanıyor

İran, Nükleer Programını Görüşmek Üzere Avrupa Ülkeleriyle Toplanıyor
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İran Dışişleri Bakanlığı, Cenevre'de Fransa, Almanya ve İngiltere'den temsilcilerle tartışmalı nükleer programı üzerine 29 Kasım'da görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Toplantının, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler'in çağrıları sonrası yapılacağı belirtildi.

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanlığı cuma günü Cenevre'de Fransa, Almanya ve İngiltere'den temsilcilerle İran'ın, tartışmalı nükleer programıyla ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

İran Dıişişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada 29 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde İran, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan dışişleri bakan yardımcılarının İran'ın nükleer programı üzerine görüşeceğini duyurdu. Görüşme, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) İran'ın iş birliğini derhal artırması ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep eden bir kararı kabul etmesinin ardından gerçekleşiyor. Karar taslağı İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından hazırlanmıştı. İran karara  tepki olarak çok sayıda yeni ve gelişmiş santrifüjün aktive edilmesi de dahil bir dizi eylemi hayata geçirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakan yardımcılarının görüşmelere katılacağını ve toplantının bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşmayı da kapsayacağını belirtti. Bekayi toplantının tam olarak nerede yapılacağını bildirmedi.

ABD yönetimi 2018 yılında, İran'la 2015  imzalanan nükleer anlaşmadan (JCPOA) çekildi ve İran'a karşı sert yaptırımları tekrardan yürürlüğe koydu. ABD'nin tek taraflı adımı Tahran'ın anlaşmanın nükleer sınırlamalarını ihlal etmesine yol açtı. İran, uranyum zenginleştirilme ve üretimi hızlandırmak için gelişmiş santrifüjler kurma gibi adımlar attı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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