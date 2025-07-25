İran Nükleer Müzakereleri İçin İstanbul'da Toplanıyor
İran heyeti, nükleer faaliyetleri görüşmek üzere İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna giriş yaptı. İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri İstanbul'da buluştu.
İran heyeti nükleer faaliyetleri görüşmek için İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna giriş yaptı
İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri nükleer müzakereler için İstanbul'da buluştu. Toplantı, İran Başkonsolosluğu binasında gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel