İran, Nükleer Müzakerelere Odaklanamıyor

(ANKARA) – İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, nükleer programla ilgili müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceği yönündeki beklentilere ilişkin "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" dedi.

Gazetecilere konuşan Bahreini, "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı. Açıklama, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından geldi. İsrail'in İran'a saldırdığı geçen hafta ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerin altıncı turunun gerçekleşmesi bekleniyordu.