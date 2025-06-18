İran, Nükleer Müzakerelere Odaklanamıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, nükleer program müzakerelerinin yeniden başlaması beklentilerine yanıt verirken, önceliklerinin kendilerini savunmak olduğunu ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, nükleer programla ilgili müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceği yönündeki beklentilere ilişkin "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" dedi.

Gazetecilere konuşan Bahreini, "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı. Açıklama, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından geldi. İsrail'in İran'a saldırdığı geçen hafta ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerin altıncı turunun gerçekleşmesi bekleniyordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.