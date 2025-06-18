İran, Nükleer Müzakerelere Odaklanamıyor
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, nükleer program müzakerelerinin yeniden başlaması beklentilerine yanıt verirken, önceliklerinin kendilerini savunmak olduğunu ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) – İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, nükleer programla ilgili müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceği yönündeki beklentilere ilişkin "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" dedi.
Gazetecilere konuşan Bahreini, "Şu anda başka bir şeye odaklanamayız, önceliğimiz kendimizi savunmak. Şu an öncelikli mesele saldırıların ve agresyonun durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı. Açıklama, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından geldi. İsrail'in İran'a saldırdığı geçen hafta ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerin altıncı turunun gerçekleşmesi bekleniyordu.