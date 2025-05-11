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İran, Nükleer Haklarından Vazgeçmeyeceğini Açıkladı

İran, Nükleer Haklarından Vazgeçmeyeceğini Açıkladı
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İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelerde geri adım atmayacaklarını belirtti. Erakçi, İran'ın nükleer silah edinme hedefi olmadığını ve nükleer haklarını koruyacaklarını vurguladı.

DOHA, 11 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde nükleer hakları konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Erakçi, Umman'da gerçekleştirilecek dolaylı görüşmelerin dördüncü turundan bir gün önce açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Arap-İran Diyalog Konferansı'nda konuşan Erakçi, her zaman Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na bağlı bir taraf olduklarını ve uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere nükleer enerjinin barışçıl kullanımı haklarını koruduklarını yineledi.

Erakçi, "Nükleer silah peşinde değiliz. Kitle imha silahlarının, İran'ın güvenlik doktrininde yeri bulunmuyor. Bu nedenle Batı Asya bölgesinde nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasına öncülük edenler arasında yer alıyoruz" dedi.

Bakan, ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle de iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Erakçi, "Eğer müzakereler, İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamayı amaçlıyorsa bu, tamamen gerçekleştirilebilir bir şey ve bu hedefe varılması mümkün" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Ancak amaç, İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmak ya da gerçekçi olmayan başka talepler dayatmaksa, İran bu hakların hiçbirinden geri adım atmayacaktır" diye konuştu.

İran ve ABD heyetleri, birinci turu 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikinci turu ise 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da ve üçüncü turu 26 Nisan'da yine Maskat'ta olmak üzere üç tur görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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