İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, nükleer konuda yeterli bilgiye sahip olduklarını söyledi Açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin nükleer sanayisinde kendilerine ait kalıcı bir güç oluşturmak için yerli bilgiye sahip olduklarını vurguladı. Kemalvendi, nükleer alanda bilinmeyen bir konu kalmadığını ifade etti ve uluslararası işbirliklerinin siyasi nüfuzdan arınması gerektiğini belirtti.

Kemalvendi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer meselelere yaklaşımını değerlendirdi.

İran'ın nükleer sanayisinin Libya ve Irak örnekleri gibi olmadığını söyleyen Kemalvendi, "Elimizde, saldırılarla yok edilemeyecek kadar güçlü bir bilgi birikimi ve insan kaynağı var. Bu nedenle üniversite hocalarımızı hedef alıyorlar. Hedefleri insan kaynağımızı bilimden uzaklaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliğinin yeniden tesis edilebilmesi için konunun siyasi zeminden sıyrılması gerektiğine işaret eden Kemalvendi, şöyle konuştu:

"Ajans siyasi yaklaşımını bir kenara bırakmalı. İran'a saldırı, bir gün önce müfettişler ülkedeyken gerçekleştirildi. Ajans'ın öncelikle bu saldırıları ve eylemleri kınaması gerekirdi. Artık koşullar değişti, Ajans'la ciddi müzakerelere yeniden başlanacaksa, İran'ın hassasiyetleri mutlaka dikkate alınmalıdır."

İran'ın feshettiği Kahire Anlaşması'na da değinen Kemalvendi, "Kahire Anlaşması, bir bakıma İran'ın görüş ve hassasiyetlerinin bir özetiydi ancak bu uzlaşmanın kıymetini bilmediler. Bizim açımızdan Kahire Anlaşması sona ermiştir." dedi.

Kemalvendi, İran'ın uranyum zenginleştirme programını durdurmasına yönelik dile getirilen taleplerin gerçeklikten uzak bir durum olduğunu belirterek, "Sıfır zenginleştirme gibi gerçek dışı taleplerin uygulanabilir olmadığını kabul etmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kahire Anlaşması

İran yönetimi İsrail ile ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA ile 9 Eylül'de Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
