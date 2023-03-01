İran Nükleer Görüşmelerin Çıkmaza Girmesi Konusunda ABD'yi Suçladı

TAHRAN, 1 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Salı günü yaptığı açıklamada, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların tıkanmasında ABD'yi "yanlış hesap" yapmakla ve "yanlış politika" izlemekle suçladı.

TAHRAN, 1 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Salı günü yaptığı açıklamada, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların tıkanmasında ABD'yi "yanlış hesap" yapmakla ve "yanlış politika" izlemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdullahiyan'ın söz konusu ifadeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nın Yüksek Düzeyli Bölümü'nde yaptığı konuşmada yer aldı.

Açıklamada İranlı bakanın tüm tarafların "kararlılık ve iyi niyet" göstermesi halinde geriye kalan birkaç meselenin önceki görüşmeler çerçevesinde ve herhangi bir ön koşul olmaksızınçözüme kavuşturulabileceği ve böylelikle tarafların "nihai adımı" atabileceği şeklindeki sözlerine yer verildi.

ABD'nin "uzun görüşmeleri sonuca bağlama irade ve gücüne" sahip olması gerektiğini dile getiren bakan, İran'ın bir anlaşmaya varılıncaya kadar görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Abdullahiyan, İran'ın nükleer programının "barışçıl" niteliğini sürdüreceğini ve Tahran'ın, güvenlik denetimi anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerine bağlılığını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Mart ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yöneticiler Kurulu toplantısında herhangi bir eylemde bulunulmaması konusunda da uyarıda bulunan Abdullahiyan, İran'ın gerektiği şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

İranlı bakan, UAEA'nın siyasi güdümlü yaklaşımını terk etmesi durumunda teknik bir çözümün mümkün olduğunu söyledi.

İran, Temmuz 2015'te dünya güçleriyle nükleer programına ilişkin resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olan bir anlaşma imzalamış, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında bazı kısıtlamalara gitmeyi kabul etmişti. Ancak ABD, Mayıs 2018'te bu anlaşmadan çekilerek tek taraflı olarak İran'a yeniden ambargo uygulamaya başlamış ve bunun üzerine İran, anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerinin bazılarını azaltmıştı.

OKEP'in yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmeler, Nisan 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Ağustos 2022'de gerçekleştirilen son görüşme turundan sonra da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.