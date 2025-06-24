İran Nükleer Faaliyetlerinde Kesinti Olmayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer faaliyetlerinin sürdüğünü ve ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

TAHRAN, 24 Haziran (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer faaliyetlerinde herhangi bir duraksama yaşanmayacağını söyledi.

İran'ın IRIB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami, salı günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gerekli düzenlemeler ve hazırlıkları yaptık. An itibarıyla hasar tespit değerlendirmesi yürütüyoruz" diyen İslami, nükleer tesislerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkların önceden planlandığını ifade etti.

İslami, ülkenin nükleer üretim ve hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek üzere planları olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
1,5 yaşındaki Melek'in ölümünde ebeveynler tutuklandı! Annenin anlattıkları korkunç

1,5 yaşındaki Melek'i böyle öldürmüşler! Annenin anlattıkları korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den satın alacağı ismi açıkladı

Karagümrük'e Fenerbahçe'den transfer edeceği ismi açıkladı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.