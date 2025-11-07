İran Nükleer Antlaşmasına Bağlılığını Yeniledi

TAHRAN, 7 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, an itibarıyla Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Hamedan kentinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Erakçi, İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silah geliştirilmesini yasaklayan fetvasına atıfta bulundu.

Erakçi, antlaşmaya bağlı kalma veya anlaşmadan çekilme kararının, hükümetin en üst kademelerinde tartışıldığını kaydetti.

ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlama olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Erakçi, Tahran'ın Washington ile çeşitli zamanlarda ve farklı konularda görüştüğünü, ancak bu müzakerelerden olumlu sonuç alınamadığını belirtti.

İran'ın diyalog ve diplomasiyi hiçbir zaman tamamen terk etmediğini vurgulayan Erakçi, "ABD, karşılıklı çıkarları korumayı amaçlayan eşit şartlarda onurlu müzakerelere hazırsa, biz de hazırız. Ancak Amerikalılarda böyle bir yaklaşım ve ruh göremiyoruz" dedi.

İran, parlamentonun çıkardığı yasa uyarınca haziranda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı. Tahran yönetimi, bu karara gerekçe olarak ajansın İsrail ve ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıları kınamamasını ve tesislerinin ve bilim insanlarının güvenliğine yönelik endişelerini gösterdi.

Antlaşmadan çekilme seçeneği, İran'da uzun süredir Batı'nın önlemlerine karşı olası bir yanıt olarak değerlendiriliyor.