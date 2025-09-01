İran Nükleer Anlaşması: Uranyum Zenginleştirme Seviyesi Yüzde 3,67'ye İndirilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer anlaşmaya varılması halinde 2015'teki anlaşmada olduğu gibi uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'ye indireceklerini söyledi.

İngiliz The Guardian'a konuşan Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin hukuksuz talepleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararına ilişkin, şunları söyledi:

"Avrupalılar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kendilerine emrettiğini yapıyorlar. Avrupalıların rolü azalacak. Güvenilir müzakere ortakları olduklarını kanıtlamaya çalıştılar ancak şimdi Avrupalılar, ABD ve İsrail'in vekili olmaya karar verdi. Bu rolü ABD'ye devretmeleri kesinlikle sorumsuzluk."

Ülkesine BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi öngören Meclisin hazırlığını yaptığı yasa tasarısının sorulması üzerine Bekayi, hükümetin bu yasanın uygulanmasını engelleyemeyeceğini ve anlaşmadan ayrılma yetkisinin Meclisin elinde olduğunu belirtti.

Bekayi, İran'ın uranyumu kendi topraklarında zenginleştirme hakkını koruyan genel bir anlaşmaya varılması halinde 2015'teki nükleer anlaşmada belirlenen şekilde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67'ye düşüreceğini söyledi.

ABD yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını istiyor.