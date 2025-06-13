- İran: "Natanz nükleer tesisindeki hasar yüzeysel"

TAHRAN - İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İsrail'in Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıda "yüzeysel hasar" meydana geldiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İsrail'in Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kamalvandi, Natanz nükleer tesisinde saldırının ardından "yüzeysel hasar" meydana geldiğini açıkladı. Kamalvandi, hasarın boyutunun henüz tam tespit edilmediğini ancak hasarın büyük olmadığını kaydederek Natanz'ın zenginleştirme kapasitesinin ise yer altında bulunduğunu aktardı.