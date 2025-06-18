İran, Mossad'a Bağlı Terör Timini Gözaltına Aldı
İran, Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen bir grubun gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli araçta büyük miktarda patlayıcı, mini dronlar ve gelişmiş silah ekipmanları bulunduğu belirtildi.
İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.
Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, Tesnim Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad'a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi.
Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi.
İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.
İran emniyet güçleri geçen günlerde Tahran'a bağlı Reyşehri'nde 2 ve Elborz eyaletinde 2 kişinin Mossad adına çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.