Üye Girişi
Haberler

İran: Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı koşulsuz açması bekleniyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı koşulsuz açmasının beklendiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı koşulsuz açmasının beklendiğini belirtti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Mısır'ın üst düzey yetkililerinin, Gazze Şeridi'ne ilaç, gıda ve yakıt göndermek üzere Refah sınırını koşulsuz olarak açması kuvvetle bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Gazze'de susuz, ilaçsız, gıdasız kalan halkın Refah sınırının açılmasına ve Mısır'ın bu konuda atacağı adıma kilitlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mısır Gazze İran Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title