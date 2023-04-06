İran Milletvekili: İran ve Bae Liderleri Yakında Görüşecek

TAHRAN, 6 Nisan (Xinhua) -- İranlı milletvekili Yakup Rızazade, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geleceğini söyledi.

TAHRAN, 6 Nisan (Xinhua) -- İranlı milletvekili Yakup Rızazade, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geleceğini söyledi.

Rızazade Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplantının İran'da ya da BAE'de yapılabileceğini kaydetti.

Rızazade, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile BAE Devlet Başkanı arasında geçen ay gerçekleşen görüşmeden sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayid bin Sultan Al Nahyan arasında temas ve iletişimin başladığını ve iki bakanın yakın gelecekte bir araya gelmesinin beklendiğini dile getirdi.

Milletvekili, ayrıca bölge ülkeleri arasında yakınlaşmaya arabuluculuk eden ve bu yakınlaşmanın gerçekleşmesinde olumlu rol oynayan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in, Tahran'ın Riyad ve Abu Dabi'yle ilişkilerini iyileştirmek üzere önümüzdeki aylarda İran'ı ziyaret etmesinin olası olduğunu da söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA Salı günü, Tahran'ın, 7 senenin ardından Abu Dabi büyükelçiliğine atama yaptığını bildirmişti.

2016 yılında Suudi Arabistan'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından BAE de Tahran ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. BAE, 2022'nin Eylül ayında Tahran'a yeniden büyükelçi atamıştı.