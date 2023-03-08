İran Medyası: İran, Suudi Arabistan ile İlişkileri Normalleştirmeye Hazır

TAHRAN, Mart 8 (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Haber Ajansı Nour News Çarşamba günü yayınladığı haberde, İran'ın, Riyad'ın Salı günü yakınlaşma müzakerelerine ilişkin olumlu sinyal göndermesinin ardından, Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri normalleştirme amaçlı müzakerelerin devamını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (SNSC) bağlı Nour News, paylaştığı tweet'te, İran'ın "müzakerelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını ve bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu" belirterek, "ilerleme için siyasi iradenin varlığının gerekli olduğunu" ifade etti.

İran haber ajansı, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran ile müzakerelere hazır olduklarını bir kez daha duyurdu. 5 tur yapılan müzakereler, müzakerelerin devamına ilişkin niyeti tamamen destekler nitelikte" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Salı günü Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, krallığın "İran ile diyaloğa açık olduğunu" söylemişti.

Suudi Arabistan, Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılara tepki olarak 2016'nın başında İran ile diplomatik bağlarını kesmişti.

Irak, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptı. Müzakerelerin dört turu 2021 yılında, beşinci turu ise geçen yıl Nisan ayında yapıldı.