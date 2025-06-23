İran Meclisi'nden UAEA ile İşbirliğini Askıya Alma Tasarısı

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, " İran'ın UAEA ile işbirliğini, bu uluslararası kuruluştan profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Mecliste yasalaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda ülkesinin barışçıl olmayan nükleer faaliyetler konusunda hiçbir planı olmadığını söyleyen Kalibaf, "Dünya açıkça gördü ki UAEA, hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş ve siyasi bir araca dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

??? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.