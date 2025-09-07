Haberler

İran Meclisi, İsrail Tehdidine Karşı Savunma Güçlerini Artırma Tasarısını Onayladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail'in tehditlerine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik tasarıyı onayladı. Tasarı, bütçeden ek kaynak aktarımı ve Merkez Bankası'ndan sıfır faizli krediler sağlamayı öngörüyor.

İran, Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail tehdidine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir tasarıyı Güvenlik Komisyonunda onayladı.

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, İsrail'in tehditlerine karşı Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir tasarının komisyon üyelerinin ezici çoğunluğuyla onaylandığını açıkladı.

Rızai, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve diğer kurumların katılımıyla hazırlanan tasarının, bütçe ve petrol gelirlerinden savunma harcamalarına ek kaynak aktarılmasını içerdiğini belirtti.

Bu kapsamda, Merkez Bankası'ndan sıfır faizli krediler sağlanması, petrol satışları ve hava sahasından geçişlerden elde edilen gelirlerin savunma sistemlerine yönlendirilmesi de öngörülüyor.

İlerleyen günlerde Meclis'e getirilecek tasarının yasalaşması için Meclis'in ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin de onayı gerekiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Türk yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşarak Beşiktaş'tan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.