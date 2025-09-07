İran Meclisi Hükümete Elektrik Kesintileri ve Ekonomik Sorunlar İçin Çağrıda Bulundu

İran'da Meclis, hükümete elektrik kesintilerinin ortadan kaldırılması ve halkın geçim sorunlarının öncelikli olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Meclis'te düzenlenen açık oturumda konuşan bazı Milletvekilleri, ülkedeki ekonomik sorunların ve enerji krizinin bir an önce giderilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Güney Horasan eyaletinin Kainat kenti temsilcisi Selman İshaki, oturumda yaptığı konuşmada, ülkedeki pahalılık sorununun fiyatların yanlış yönetim ve ekonomik plan eksikliğinden kaynaklandığını ifade ederek, "Üretici devlet desteği alıyorsa piyasada halka yüksek fiyat uygulamaya nasıl cüret edebilir? Bu durumun hesabını kim vermeli?" diye konuştu.

İshaki, hükümet programlarının uygulanmasına dair Meclis'in bilgilendirilmesi yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti.

İshaki, aşırı fiyat artışlarıyla mücadele konusunda da Yargı Erki Başkanı'nın sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, "Sayın Yargı Başkanı, Anayasa'nın 156. maddesine göre, hangi tedbirlerin alındığını ve bu durumla nasıl başa çıkılacağını açıklamalıdır."

Milletvekili ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın döviz politikaları, kamu ve özel sektör için döviz tahsisi ve kolaylık sağlamadaki performansından da sorumlu olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı da bazı Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Meclis oturumlarına katılmasını talep ettiklerini ve bu konuda girişimlerde bulunduklarını aktardı.