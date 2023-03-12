İran Meclis Başkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerinin bölge ülkelerinin yararına olduğunu söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesiyle Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının tüm bölge ülkelerinin yararına olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesiyle Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının tüm bölge ülkelerinin yararına olduğunu belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Kalibaf, ülkesi ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kalibaf, "İki önemli ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ihyası, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin gelişmesinin başlangıcı ve bölge ülkelerinin tümünün yararına olacağına dair ciddi bir umudu meydana getirmiştir." dedi.

Söz konusu işbirliklerinin gelişmesinin ön şartının iyi komşuluk ilişkilerinin gözetilmesi ve karşılıklı güvenin meydana getirilmesi olduğunu dile getiren Kalibaf, Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı temkinli ve "ileri görüşlü" davranacağını umduklarını kaydetti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, iki ülke arasındaki müzakerelerde olumlu rol oynayan Çin, Umman ve Irak'a da teşekkür etti.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bunun sonucunda, Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Yedi yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılarak büyükelçilikler ve temsilciliklerin karşılıklı olarak açılmasında anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.