İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan İsrail'e Sert Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarına sert bir dille karşılık vererek, 'Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak.' ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Yerleşim merkezlerine yapılan saldırı, suçlu Siyonist rejimin İran ulusunun her bir ferdinin en vahşi düşmanı olduğunu gösterdi. Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı mesaj yayımlayan Kalibaf, saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini belirtti.

Saldırılarda yerleşim yerlerinin hedef alındığına işaret eden Kalibaf, "Suçlu Siyonist rejim, yerleşim merkezlerine saldırarak insanlığın en büyük düşmanı ve İran ulusunun her bir ferdinin en vahşi düşmanı olduğunu gösterdi." dedi.

"Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak." diyen Kalibaf, "Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı ancak inşallah biz bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
İsrail İran'ın nükleer programının 'kalbini' vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü

İsrail, İran'ın nükleer "kalbini" vurdu! 6 bilim insanı öldürüldü
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.