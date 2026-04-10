Kalibaf: "ABD ile görüşmeler için Lübnan'da ateşkes ve bloke edilmiş varlıklarımız serbest bırakılmalı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yarın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelerin başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulması ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile yarın İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere katılım şartlarını açıkladı.

Taraflar arasında görüşmelerin başlatılması için karşılıklı olarak kararlaştırılan iki şartın henüz yerine getirilmediğini belirten Kalibaf, "Müzakerelerin başlamasından önce Lübnan'da ateşkes ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması. Bu iki konu, müzakereler başlamadan önce yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD- İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkesi ihlal eden Lübnan'a saldırıların devamının, İran ve ABD arasında planlanan müzakereleri "anlamsız" hale getireceği uyarısında bulunarak görüşmelerin iptal olabileceğine işaret etmişti.

Meclis Başkanı Kalibaf da dün yaptığı açıklamada, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ateşkes ihlallerinin "güçlü tepkiler" doğuracağını ifade ederek, ABD'ye "Ateşi hemen söndürün." çağrısında bulunmuştu.