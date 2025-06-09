İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin Nükleer Teklifini Eleştirdi

TAHRAN, 9 Haziran (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin kısa süre önce Tahran'la nükleer program konusunda anlaşma yapmak için sunduğu önerinin, yaptırımların kaldırılmasından bahsetmediği için "çelişkili ve samimiyetten yoksun" olduğunu söyledi.

Galibaf, pazar günü Tahran'da açık meclis oturumunda yaptığı konuşmada Tahran'la Washington arasında devam eden dolaylı görüşmeler çerçevesinde mayıs ayının sonlarında Umman aracılığıyla ulaştırılan öneriyi eleştirdi.

2020 yılında ABD yaptırımlarına karşı çıkarılan yasa uyarınca nükleer programlarının barışçıl niteliğini ortaya koymak üzere adımlar atmaya her zaman hazır olduklarını belirten Galibaf, buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını, ekonomik fayda güvenceleri sunulmasını ve ülke içinde uranyumu zenginleştirme haklarının ellerinden alınmamasını beklediklerini ifade etti.

Galibaf, "ABD önerisinin açık şekilde yaptırımların kaldırılmasından bahsetmemesi, Washington'ın nükleer programa ilişkin görüşmelerdeki yaklaşımının hem çelişkili hem de samimiyetten uzak olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a gerçekten anlaşma yapmak istiyorsa duruşunu gözden geçirme çağrısı da yapan Galibaf, Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "başarısız fikirlerini" uygulamaya çalışmaktan vazgeçmesini istedi.

İran ve ABD, nisan ayından bu yana yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılmasının ele alındığı, Umman'ın arabuluculuğunda beş tur görüşme gerçekleştirdi. Washington kısa süre önce uranyum zenginleştirmeye tamamen son verilmesi talebinde bulundu, İran ise bu şartı defalarca reddetti.