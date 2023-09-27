İran Meclis Başkanı: Brıcs Parlamento Forumu Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Etkili

TAHRAN, 27 Eylül (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS parlamento forumunun bölgesel ve uluslararası düzeyde son derece etkili olduğunu söyledi.

TAHRAN, 27 Eylül (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS parlamento forumunun bölgesel ve uluslararası düzeyde son derece etkili olduğunu söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın Salı günkü haberine göre Galibaf, Çarşamba-Cuma günleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 9. BRICS Parlamento Forumu'na katılmak üzere Tahran'dan ayrılmadan önce gazetecilere söz konusu açıklamayı yaptı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Galibaf, İran'ın foruma çok taraflılık ilkesi temelinde ve bölgesel ve uluslararası ilişkileri teşvik etmek amacıyla katıldığını söyledi.

İranlı yetkili, forumun BRICS ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olacağını ve bu sayede İran'ın Güney Afrika ve diğer Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere BRICS üyeleriyle parlamento ilişkilerini geliştirmesine imkan vereceğini belirtti.

Galibaf, İran'ın enerji, ulaştırma ve bilim alanlarındaki kapasitesi göz önüne alındığında, ülkenin yeni elde ettiği BRICS üyeliğinin, bölgedeki ve uluslararası arenadaki devletlerle ilişkiler geliştirmesi için zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan beş yükselen ekonomiye sahip ülke isimlerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Ağustos ayında İran'ın yanı sıra Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de gruba katılmaya davet edilmişti.