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İran, Malezya'dan 88 Mahkumu İade Aldı

İran, Malezya'dan 88 Mahkumu İade Aldı
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İran, Malezya'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 88 İran vatandaşının geri iade edildiğini açıkladı. Mahkumların iadesi, iki ülke arasında imzalanan mahkum nakli anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildi.

İran, Malezya'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 88 İranlının ülkeye iade edildiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, " Malezya'da hapis cezasına çarptırılan 88 İran vatandaşı, iki ülke arasında imzalanan mahkum nakli anlaşması doğrultusunda, cezalarının kalan kısmını çekmek üzere İran'a nakledildiler." ifadeleri kullanıldı.

İran yargı makamları da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış Malezya vatandaşı 2 kadını cezalarının geri kalanını çekmek üzere ülkelerine gönderdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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